Castelfidardo a Rieti per i playoff, Montegiorgio,Tolentino e Porto Sant'Elpidio per l'onore

ANCONA Quattro marchigiane in campo nella 13ª ritorno di ritorno del girone F di Serie D. Recanatese-Castelnuovo è stata infatti rinviata al 9 giugno a seguito di ulteriori positività al Covid riscontrate nel gruppo squadra degli abruzzesi. Il Castelfidardo, quarto in classifica e quindi in piena corsa per i playoff, è di scena a Rieti, dove cercherà un risultato positivo per continuare l’ascesa. Con la cancellazione dei playout sono già salvi il Montegiorgio, in trasferta a Pineto, e il Tolentino che affronta in casa il Notaresco, secondo in classifica. Il Porto Sant’Elpidio, ultimo in classifica e ormai retrocesso matematicamente, affronta tra le mura amiche il Matese.

SERIE D girone F 30ª giornata (ore 16)

Cynthialbalonga-Agnonese

Fiuggi-Aprilia

Real Giulianova-Campobasso

Recanatese-Castelnuovo Vomano rinviata

Rieti-Castelfidardo

Pineto-Montegiorgio

Porto Sant’Elpidio-Matese

Tolentino-Notaresco

Vastogirardi-Vastese

CLASSIFICA

Campobasso* 61

Notaresco 56

Cynthialbalonga 46

Castelfidardo 45

Matese 45

Pineto** 43

Castelnuovo Vomano*** 43

Recanatese* 42

Montegiorgio 42

Rieti* 37

Vastogirardi*** 36

Vastese* (-1) 36

Aprilia** 34

Tolentino 33

Fiuggi* 32

Real Giulianova** 28

Agnonese** 8

Porto Sant’Elpidio** 7

* ogni asterisco una partita in meno

© RIPRODUZIONE RISERVATA