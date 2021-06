Il Montegiorgio si rilancia nella volata playoff, il Castelfidardo frena e la Recanatese inciampa. Bel colpo del Tolentino

ANCONA - Sfuma l’altro verdetto bello apparecchiato nel girone F di Serie D che comprende le cinque marchigiane. Dopo l’annullamento dei playout e le retrocessioni già matematiche di Agnonese e Porto Sant’Elpidio, la capolista Campobasso pareggia 1-1 proprio contro la squadra di Palladini e il Notaresco si rifà sotto in classifica: ora sono cinque i punti di distacco. Nella volata playoff si rilancia il Montegiorgio che batte 2-0 il Rieti, frena il Castelfidardo che pareggia 0-0 in casa contro il Real Giulianova, mentre la Recanatese perde 3-2 in casa del Matese. Vince invece 2-1 a Castelnuovo Vomano il Tolentino, ormai salvo ma fuori dai playoff.

-SERIE D girone F 31ª giornata (ore 16)

Agnonese-Fiuggi 0-2 (43’ Tornatore, 59’ Basilico)

Aprilia-Pineto 0-1 (89’ Pepe)

Campobasso-Porto Sant’Elpidio 1-1 (73’ Palladini, 74’ Rossetti)

Castelfidardo-Real Giulianova 0-0

Castelnuovo Vomano-Tolentino 1-2 (28’ Cicconetti, 35’ Salvatelli, 97’ Emili)

Matese-Recanatese 3-2 (17’ Sbaffo, 44’ Adusa, 48’ Galesio, 69’ Galesio, 80’ Gomez)

Montegiorgio-Rieti 2-0 (49’ Pampano, 95’ Lupoli)

Notaresco-Vastogirardi 3-0 (13’ Banegas, 86’ Marchionni, 93’ Banegas)

Vastese-Cynthialbalonga 3-1 (4’ Diarra, 16’ Barbarossa, 45’ Martiniello, 67’ D’Agostino)

CLASSIFICA

Campobasso 68

Notaresco 62

Matese 51

Cynthialbalonga 49

Pineto* 49

Castelfidardo 46

Montegiorgio 45

Castelnuovo Vomano*** 43

Rieti 43

Recanatese* 42

Vastese (-1) 42

Vastogirardi* 39

Aprilia 38

Fiuggi 36

Tolentino 36

Real Giulianova 29

Agnonese 14

Porto Sant’Elpidio 11

* ogni asterisco una partita in meno

Ultimo aggiornamento: 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA