Con Castelfidardo-Recanatese e Samb-Tolentino c'è un doppio derby nel girone F

ANCONA Domenica con doppio derby nel girone F di Serie D. Al Mancini si gioca Castelfidardo-Recanatese, un altro banco di prova importante sia per i biancoverdi, settimi in classifica con 22 punti, che soprattutto per i giallorossi, attualmente primi con 33 punti. Al Riviera delle Palme va invece in scena Samb-Tolentino dopo un’altra settimana burrascosa nel club rossoblù con la rinuncia da parte di Renzi al tecnico Pirozzi in seguito alle proteste dei tifosi. Porto d’Ascoli in Abruzzo per proseguire l’ottima stagione contro il Castelnuovo Vomano, mentre il Fano riceve la visita del Fiuggi al Mancini. Il Montegiorgio ha invece perso 1-0 a Notaresco nell’unico anticipo del sabato. Mercoledì prossimo si torna in campo con il turno infrasettimanale della 16ª giornata.

SERIE D girone F 15ª giornata (ore 14.30)

Notaresco-Montegiorgio 1-0 (65' Maio)

Castelfidardo-Recanatese

Castelnuovo Vomano-Porto d’Ascoli

Chieti-Pineto

Fano-Fiuggi

Matese-Alto Casertano

Samb-Tolentino

Vastese-Trastevere

Vastogirardi-Nereto

CLASSIFICA

Recanatese 33

Trastevere 31

Porto d’Ascoli 27

Fiuggi 26

Notaresco 25

Tolentino 23

Castelfidardo 22

Pineto 21

Chieti 18

Matese 17

Vastese 17

Montegiorgio 16

Castelnuovo 16

Fano 15

Vastogirardi 15

Samb 12

Nereto 6

Alto Casertano 2

