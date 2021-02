Castelfidardo, Porto Sant’Elpidio e Tolentino fermate dalla neve, in campo solo Montegiorgio e Recanatese

ANCONA Sono tre le marchigiane stoppate dalla neve nell’ultima giornata del girone di andata del girone F di Serie D: sono state infatti rinviate a data da destinarsi Castelfidardo-Fiuggi, Notaresco-Porto Sant’Elpidio e Vastogirardi-Tolentino, oltre a Campobasso-Pineto. Si gioca invece sul sintetico del Villa San Filippo a Monte San Giusto la partita Montegiorgio-Agnonese, dato che il Tamburrini è coperto da una fitta coltre di neve. Gara tra due squadre che lo scorso campionato sono state anche a ridosso della zona playoff ma che in questo momento rischiano seriamente di essere invischiate nella lotta per non retrocedere. Si giocherà regolarmente Vastese-Recanatese all’Aragona di Vasto: i giallorossi hanno ripreso a giocare con continuità solo in quest’ultimo mese, dopo una sosta forzata di quasi due mesi causa Covid. La ripresa del campionato non è stata all’altezza delle aspettative, con sole due partite vinte nelle ultime sei gare. Ma il successo contro il Fiuggi di mercoledi, potrebbe essere stato l’inizio di una ripresa in termini di risultati e di condizione fisica.

SERIE D girone F 17ª giornata (ore 14.30)

Campobasso-Pineto rinviata

Castelfidardo-Fiuggi rinviata

Castelnuovo Vomano-Real Giulianova

Cynthialbalonga-Aprilia

Matese-Rieti

Montegiorgio-Agnonese (a Monte San Giusto)

Notaresco-Porto Sant’Elpidio rinviata

Vastese-Recanatese

Vastogirardi-Tolentino rinviata

CLASSIFICA

Campobasso*** 33

Castelnuovo 30

Notaresco** 29

Castelfidardo* 25

Vastogirardi** 24

Cynthialbalonga 24

Rieti* 24

Recanatese**** 22

Vastese (-1) 21

Aprilia* 20

Fiuggi** 18

Pineto**** 17

Tolentino*** 15

Montegiorgio***** 14

Matese***** 10

Giulianova** 9

Porto Sant’Elpidio**** 3

Agnonese*** 3

* ogni asterisco una partita in meno

