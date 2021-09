Castelfidardo-Porto d’Ascoli vale il bis, il Tolentino ci riprova. Fano e Montegiorgio, incroci abruzzesi

ANCONA Seconda giornata con il secondo derby stagione dopo Recanatese-Tolentino finita 0-4 all’esordio. Tornano in campo le marchigiane del girone F di Serie con Castelfidardo-Porto d’Ascoli a meritarsi la copertina: al Mancini si affrontano due squadre già vincenti al debutto dimostrando tanta qualità in campo. Anche il Tolentino prova a ripetersi ospitando al Della Vittoria l’Aurora Alto Casertano, mentre il Fano viaggia a Pineto per affrontare il Castelnuovo Vomano. Altro ostacolo abruzzese e prima partita tra le mura amiche del Tamburrini per il Montegiorgio che si misura con il Pineto. Da mercoledì entrerà in pista anche la Samb, all’esordio dopo l’ammissione in sovrannumero al campionato: prima partita a Roma contro il Trastevere, anche se la società rossoblù coltiva ancora una minima speranza che la Lnd possa accogliere la richiesta di un ulteriore rinvio dopo la deroga di otto giorni sfruttata per allestire la nuova squadra.

SERIE D girone F 2ª giornata (ore 15)

Castelfidardo-Porto d’Ascoli

Castelnuovo Vomano-Fano

Chieti-Fiuggi

Matese-Nereto

Montegiorgio-Pineto

Notaresco-Trastevere

Tolentino-Aurora Alto Casertano

Vastese-Vastogirardi

Samb-Recanatese rinviata al 6/10

CLASSIFICA

Tolentino 3

Chieti 3

Castelfidardo 3

Porto d’Ascoli 3

Castelnuovo 3

Notaresco 3

Vastese 1

Fano 1

Alto Casertano 1

Montegiorgio 1

Samb 0

Trastevere 0

Vastogirardi 0

Matese 0

Pineto 0

Fiuggi 0

Nereto 0

Recanatese 0

© RIPRODUZIONE RISERVATA