Castelfidardo a Notaresco per un salto nei playoff, Recanatese e Tolentino obbligate a vincere

ANCONA Quattro marchigiane in campo nei quattro recuperi di metà settimana del girone F di Serie D. In totale sono 20, spalmate nei nove gironi del campionato, che andranno ad abbassare ancora di più la quota delle partite ancora da giocare: con la gara Breno-Real Calepina il girone B sarà il primo in stagione a completare la classifica. Restando nell’F, la copertina spetta al Castelfidardo, ancorato tra il quarto e il settimo posto in classifica insieme a Vastogirardi, Cynthialbalonga e Rieti, tutte a 24 punti: i biancoverdi, in Abruzzo contro il Notaresco, che è terzo quattro punti sopra, provano a mettere piede saldamente in zona playoff.

È obbligata a vincere la Recanatese, di scena al Tubaldi contro il Fiuggi: servono assolutamente i tre punti per rientrare in gioco nei piani alti della classifica, confidando chiaramente nel jolly di altri quattro recuperi ancora da disputare. È invece al primo di ben sei recuperi il Montegiorgio, chiamato a fare bottino pieno al Tamburrini contro il Real Giulianova per riprendere il passo dopo una quarantena di oltre un mese causata dal Covid. Stimoli identici per il Tolentino, al Della Vittoria contro l’Agnonese, tre soli punti racconti finora, che lunedì ha sollevato dall’incarico il tecnico osimano Stefano Senigagliesi per affidarsi a Andrea Liguori.

Tra le partite precedentemente programmate per il 10 febbraio ma rinviate per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre, c’è anche Vastogirardi-Matese.

SERIE D girone F RECUPERI (ore 14.30)

Notaresco-Castelfidardo (8ª giornata)

Recanatese-Fiuggi (8ª giornata)

Tolentino-Agnonese (8ª giornata)

Montegiorgio-Real Giulianova (11ª giornata)

Vastogirardi-Matese (12ª giornata) rinviata

-------------

CLASSIFICA

Campobasso** 33

Castelnuovo 30

Notaresco** 28

Vastogirardi* 24

Cynthialbalonga 24

Castelfidardo* 24

Rieti* 24

Vastese (-1) 21

Aprilia* 20

Recanatese***** 19

Fiuggi** 18

Pineto*** 17

Montegiorgio****** 14

Tolentino*** 12

Matese***** 10

Giulianova*** 6

Porto Sant’Elpidio*** 3

Agnonese**** 3

* ogni asterisco una partita in meno

PROSSIMO TURNO

-Serie D 17ª giornata e fine andata (domenica 14 febbraio ore 14.30)

Campobasso-Pineto

Castelfidardo-Fiuggi

Castelnuovo Vomano-Real Giulianova

Cynthialbalonga-Aprilia

Matese-Rieti

Montegiorgio-Agnonese

Notaresco-Porto Sant’Elpidio

Vastese-Recanatese

Vastogirardi-Tolentino

© RIPRODUZIONE RISERVATA