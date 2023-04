La “Due Giorni Marchigiana” torna ad essere internazionale: 176 ciclisti si sfideranno a Castelfidardo

CASTELFIDARDO - Il 27 e 28 maggio prossimi, Castelfidardo sarà il circuito di un evento sportivo internazionale che interesserà anche i Comuni di Loreto e Recanati per la 41esima edizione della “Due Giorni Marchigiana”. Una manifestazione ciclistica di grande tradizione che ha laureato campioni del talento di Bugno, Fondriest, Cipollini e molti altri.

L’evento ciclistico, organizzato dallo Sporting Club S. Agostino, ritorna dopo 16 anni ad essere internazionale: na scelta fortemente voluta dal presidente Bruno Cantarini che, insieme a Luciano Angelelli e Albino Cittadini, hanno deciso di ritornare ai fasti di un tempo per quella che è diventata una classica del ciclismo dilettantistico.

Due Giorni Marchigiana, 176 ciclisti all'evento internazionale

Anche per questo la “Due Giorni” è stata riconosciuta quest’anno tra i grandi eventi sportivi della Regione Marche. «Abbiamo voluto inserire questa manifestazione tra i grandi eventi sportivi del 2023 – ha evidenziato l’assessore regionale allo Sport, Chiara Biondi nel corso della conferenza stampa di presentazione avvenuta oggi in Regione – perché abbiamo colto, grazie alla collaborazione con il Coni regionale, un valore che va al di là del semplice evento sportivo, pur di grande importanza, per diventare uno strumento di promozione turistico-culturale di un territorio bellissimo, ricco di paesaggi, tradizioni locali e imprenditoriali molto significative. Un grazie a tutti gli organizzatori ma anche ai volontari e alle tante associazioni che supportano questo evento con il loro impegno».

Anche il consigliere regionale Mirko Bilò, tra i promotori della manifestazione, ringraziando l’assessore Biondi per il sostegno alla gara, ha rimarcato come questa «due giorni storica sia nel cuore degli appassionati e come da sempre sa lanciare protagonisti del Ciclismo internazionale e premiare i talenti. E vorrei ricordare in questa occasione un talento puro come Michele Scarponi, figlio di questa terra».

Al via di questa 41a edizione saranno al massimo delle 176 ciclisti, in rappresentanza di 33 formazioni (8 quelle straniere e le restanti 25 italiane). Come ha spiegato Bruno Cantarini - “patron” della gara e animatore da sempre - saranno due gare: «una per scalatori e una per velocisti e siamo molto orgogliosi dell’interesse già suscitato, visto il grande numero di iscrizioni anche dall’estero. Posso annunciare che dal prossimo anno la partenza sarà dalla Piazza del Santuario di Loreto a suggellare ancor più l’internazionalità dell’evento».

A dar lustro al parterre la presenza di formazioni di assoluto livello: fra le straniere l’Astana e l’americana Team Skyline; fra le italiane la Zalf, la Colpack, la Biesse Carrera, la Onec Team. Tra i premi ai primi classificati, oltre a coppe e premi in denaro, anche strumenti musicali prodotti a Castelfidardo.

Ecco il calendario completo e le schede tecniche

Sabato 27 maggio

GRAN PREMIO SANTA RITA (Trofeo Foridra)

Caratteristiche del percorso

La gara si sviluppa su due circuiti, di cui il primo pianeggiante di km 5,9 da ripetere 14 volte con ampie carreggiate che presentano diverse rotatorie.

La corsa entra nel secondo circuito ondulato di km. 12,9 da ripetere 7 volte che comprende una salita di km. 2 con una pendenza max del 8 % che porta al traguardo.

I corridori dovranno coprire in totale 172,2 km. in un percorso adatto agli scalatori.

Partenza ore 13:00. Arrivo previsto a S. Agostino intorno alle ore 17/17:15.

La gara è aperta ad atleti Under23, Elite e squadre Continental sia italiane che estere.

Domenica 28 maggio

TROFEO CITTA’ DI CASTELFIDARDO (Trofeo Cisel)

Caratteristiche del percorso

La gara si svolge su un circuito pianeggiante di km. 22,800 da ripetere 8 volte su ampie carreggiate con numerose rotatorie con il fondo stradale in buone condizioni. La gara interesserà oltre Castelfidardo, i territori di Loreto e Recanati.

Appuntamento ideale per velocisti.

Partenza alle ore 13:00. Arrivo previsto alle 17/17:15.

Dal 2007 la gara si è rivolta al dilettantismo nazionale. Quest’anno torna Internazionale.

FORMAZIONI PARTECIPANTI

STRANIERE

ASTANA QAZAQSTAN TEAM (KAZ)

TEAM SKYLINE (USA)

HRINKOW ADVARICS CYCLEANG (AUT)

ZAPPI RACING TEAM (GBR)

ARA SKIP CAPITAL (AUS)

TUFO PARDUS PROSTEJOV (CZE)

UC MONACO (MCO)

VELO CLUB MENDRISIO – IMMOPROGRAMM (CHE).

ITALIANE

ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR

TEAM COLPACK BALLAN

BIESSE - CARRERA

ONEC TEAM

CTF

U.C. TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL

TEAM TECHNIPES#INEMILIA ROMAGNA

FUTURA TEAM

GALLINA ECOTEK LUCCHINI

HOPPLA’ - PETROLI FIRENZE – DON CAMILLO

MG. KVIS – COLORS FOR PEACE

WORK SERVICE GROUP VITALCARE VEGA

VELO RACING PALAZZAGO

VPM MORETTI SCS

CALZATURIERI MONTEGRANARO AT

D’AMICO AREA ZERO PRO TEAM

GENERAL STORE

CAMPANA IMBALLAGGI GEO&TEX TRENTINO

GS MALTINTI LAMP. BANCA CAMBIANO

SOLME - OLMO

TRENTINO CYCLING TEAM U23

TEAM GAIAPLAST BIBANESE

SIAS RIME

ASD G.C. SISSIO TEAM