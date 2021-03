Recanatese subito sotto 0-1 con il Pineto, Castelnuovo-Castelfidardo 1-0: Faggioli su rigore. Sono quattro le partite rinviate

ANCONA - Solo due marchigiane in campo nella 22ª giornata del girone F di Serie D con ben quattro partite rinviate a causa del Covid. Non si giocano infatti Notaresco-Montegiorgio perché la squadra abruzzese è in isolamento domiciliare, Porto Sant’Elpidio-Rieti per casi di Covid tra gli elpidiensi, Tolentino-Fiuggi per i contagi nella squadra laziale e Vastese-Aprilia per i contagi nella squadra abruzzese. Esame in trasferta per il Castelfidardo, impegnato in Abruzzo contro il Castelnuovo, mentre la Recanatese affronta al Tubaldi il Pineto. Gli abruzzesi, fermi dallo scorso 4 febbraio causa Covid, ripartiranno proprio dal Tubaldi con una classifica tutta da costruire con gli attuali 17 punti e le otto partite da recuperare.

SERIE D girone F 22ª giornata (ore 14.30)

Castelnuovo Vomano-Castelfidardo 1-0 (32’ su rigore Faggioli)

Cynthialbalonga-Real Giulianova 0-1 (35')

Matese-Campobasso 0-0

Notaresco-Montegiorgio rinviata

Porto Sant’Elpidio-Rieti rinviata

Recanatese-Pineto 0-1 (12’)

Tolentino-Fiuggi rinviata

Vastese-Aprilia rinviata

Vastogirardi-Agnonese 0-1 (8')

CLASSIFICA

Campobasso* 46

Notaresco** 42

Castelnuovo Vomano* 40

Cynthialbalonga 35

Vastogirardi* 34

Castelfidardo* 29

Matese* 29

Vastese** (-1) 27

Tolentino** 26

Recanatese** 26

Rieti* 26

Aprilia* 26

Montegiorgio**** 25

Fiuggi*** 20

Pineto******** 17

Real Giulianova 17

Porto Sant’Elpidio**** 3

Agnonese** 3

* ogni asterisco una partita in meno

