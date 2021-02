Campobasso-Castelfidardo 0-0, Montegiorgio subito colpito dal Matese: si gioca la terza di ritorno

ANCONA - Due in casa e tre in trasferta, altra domenica di gol per le cinque marchigiane di Serie D. Si gioca la 20ª giornata del girone F, la terza dopo il giro di boa, e la copertina spetta al Castelfidardo, di scena a Campobasso in casa della capolista: i biancoverdi, in serie positiva da sei giornate, tentano l’impresa nonostante le assenze di Cusimano e Giampaolo. Insegue la prima vittoria dell’era Pagliari la Recanatese, ospitando al Tubaldi il Real Giulianova, mentre il Tolentino affronta il Rieti al Della Vittoria: giallorossi e cremisi tornano in campo dopo il derby di mercoledì scorso sospeso per un infortunio occorso all'arbitro. C’è la trasferta più lunga del campionato invece per il Montegiorgio, a Piedimonte Matese, in Campania, mentre il Porto Sant’Elpidio prova a sbloccarsi a Genzano di Roma contro il Cynthialbalonga. Rinviata per il Covid Vastogirardi-Pineto: salgono così a sette le gare ancora da disputare per gli abruzzesi.

SERIE D girone F 20ª giornata (ore 14.30)

Campobasso-Castelfidardo 0-0

Castelnuovo Vomano-Aprilia 0-1 (27’)

Cynthialbalonga-Porto Sant’Elpidio 0-0

Matese-Montegiorgio 1-0 (17’ Galesio)

Notaresco-Agnonese 1-0 (19’)

Recanatese-Real Giulianova 0-0

Tolentino-Rieti 0-0

Vastese-Fiuggi 1-1 (7’ Gaetani, 18’ Blue Mamona)

Vastogirardi-Pineto rinviata

CLASSIFICA

Campobasso** 39

Notaresco** 35

Castelnuovo Vomano* 34

Vastogirardi** 30

Cynthialbalonga 29

Castelfidardo* 29

Vastese (-1) 26

Rieti* 26

Recanatese**** 22

Aprilia* 22

Tolentino*** 21

Montegiorgio**** 21

Matese**** 20

Fiuggi** 19

Pineto******* 17

Giulianova** 10

Porto Sant’Elpidio*** 3

Agnonese*** 3

* ogni asterisco una partita in meno

