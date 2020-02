Castelfidardo-Anconitana, ecco come si possono prendere i biglietti per il big-match

ANCONA - Caccia al biglietto. Il Prefetto di Ancona Antonio D’Acunto, in vista dell’incontro di calcio Castelfidardo-Anconitana in programma domenica 16 febbraio presso lo stadio “Mancini” di Castelfidardo, ha disposto l’adozione di alcune prescrizioni in ragione della capienza dell’impianto che può contenere al massimo 1.162 spettatori.





In particolare è stato previsto:



vendita dei biglietti per il settore ospiti nel limite stabilito dalla capienza di 280 spettatori, previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento di identità;



vendita dei tagliandi per il settore ospiti sino alle ore 19,00 del giorno antecedente la gara;

vendita di tagliandi il giorno della gara, per il settore destinato ai tifosi locali, previa esibizione di un documento di identità.



impiego di steward quantificati in numero di uno ogni 50 tagliandi venduti o frazione, a carico della società ospitata.Il provvedimento è stato adottato, con parere favorevole del Questore, a seguito delle determinazioni assunte nel corso della odierna riunione di coordinamento dei vertici delle forze di polizia.







