Castelfidardo-Anconitana 0-0, Azzurra Colli sul 2-0 a Fabriano, Marina e Vigor avanti

ANCONA - Settima di ritorno con big match in Eccellenza: si gioca Castelfidardo-Anconitana, seconda contro prima distanziate di un solo punto. Vola subito sul 2-0 in trasferta l’Azzurra Colli, in vantaggio a Fabriano Cerreto grazie alle reti segnate dall’irlandese Reilly e Pavone. Ha sbloccato il risultato anche il Marina, in vantaggio 1-0 a Fossombrone grazie a un gol di Baldini.



22ª giornata: Atletico Gallo-Servigliano Lorese 2-0 (giocata sabato); Castelfidardo-Anconitana 0-0; Fabriano Cerreto-Azzurra Colli 0-2 (Reilly, Pavone); Fossombrone-Marina 0-1 (Baldini; Montefano-Sassoferrato Genga 0-0; Porto d’Ascoli-Atletico Alma 0-0; Valdichienti Ponte-Urbania 0-0; Vigor Senigallia-Grottammare 1-0 (Rotondo).





