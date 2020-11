Caso Diawara, respinto il ricorso della Roma: confermato lo 0-3 a tavolino contro il Verona

Niente da fare per la Roma: il risultato della partita contro l'Hellas Verona dello scorso 19 settembre resta 3-0 a tavolino per i gialloblù. La Corte Sportiva D'Appello Nazionale ha infatti respinto il ricorso del club giallorosso confermando la sconfitta comminata dal Giudice Sportivo nella gara valevole per la prima giornata del campionato di Serie A.

Il Giudice Sportivo aveva sanzionato la società giallorossa con la perdita della gara per 0-3 per aver schierato un calciatore non iscritto nella lista dei 25 giocatori della rosa: si trattava del centrocampista Diawara.

Ultimo aggiornamento: 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA