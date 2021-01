Un caso di Covid anche nel Porto Sant’Elpidio: rischio rinvio per il derby con il Castelfidardo

ANCONA - Riscontrato un caso Covid nel gruppo squadra del Porto Sant’Elpidio, è a rischio rinvio la partita di domani a Castelfidardo, valevole per l’11ª giornata del girone F di Serie D. A seguito di questa positività sabato mattina verranno effettuati i tamponi a tutto il gruppo squadra. Se non ci saranno altri casi, nel pomeriggio ci sarà la seduta di rifinitura che era prevista per la mattinata. Il Castelfidardo, prossimo avversario, è stato già avvisato.

Già rinviata la partita Campobasso-Recanatese, per i 12 casi di positività emersi tra i giallorossi, al momento si dovrebbe disputare Montegiorgio-Real Giulianova dopo i quattro elementi del gruppo squadra risultati positivi giovedì ai tamponi: si tratta di tre calciatori e di un componente dello staff. Se confermata la situazione attuale non sarebbe per ora a rischio la partita di domenica, in programma al Comunale di Villa San Filippo a Monte San Giusto.

