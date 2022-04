Carpegna Prosciutto, colpo grosso contro Tortona: la salvezza adesso è più vicina

CASALE MONFERRATO - Colpo grosso e due punti che valgono oro in chiave salvezza. Colpo grosso della Carpegna Prosciutto al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato dove centra una bellissima vittoria frutto di un ottimo gioco di squadra per tutti i 40 minuti: il match della 25^ giornata di Serie A contro la Bertram Derthona Tortona termina 70-86 in favore dei biancorossi che salgono così a quota 20 in classifica.

BERTRAM DERTHONA TORTONA – CARPEGNA PROSCIUTTO 70-86 (11-22; 31-48; 49-68)

BERTRAM DERTHONA TORTONA: Mortellaro ne, Wright 9, Rota ne, Cannon 5, Tavernelli ne, Filloy 11, Mascolo 15, Severini 4, Sanders 8, Daum 2, Cain 4, Macura 12 Coach: Ramondino

CARPEGNA PROSCIUTTO: Mejeris 12, Moretti 8, Tambone 7, Stazzonelli ne, Lamb 8, Zanotti 8, Sanford 4, Demetrio, Delfino 19, Jones 20 Coach: Banchi

Arbitri: Giovannetti, Borgioni, Pepponi

© RIPRODUZIONE RISERVATA