PESARO - Un'altra domenica nera per la Vuelle. E lo zero nella casella delle vittorie rimane per il Carpegna Prosciutto che si arrende anche a Reggio Emilia. Finisce male per la squadra di Perego che dopo aver duellato nella prima metà di partita (35-44 all'intervallo) va in tilt nel finale con la Grissin Bon che si impone (65-90 il finale) senza problemi ingigantendo i problemi di una squadra che non riesce a trovare la sua identità. Ultimo aggiornamento: 19:47





© RIPRODUZIONE RISERVATA