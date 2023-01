Carpegna Prosciutto Pesaro, finale spaziale: quarto periodo da urlo e nona vittoria a Scafati (69-81)

Givova Scafati - Carpegna Prosciutto Pesaro 69-81

SCAFATI - Avete presente le montagne russe? La Vuelle vince a Scafati, straripando nel finale (29 punti segnati nel quarto periodo) dopo un terzo quarto complicato e chiuso sotto di 3, ottenendo altri punti buoni per la posizione alla prossima Final Eght. La squadra di Repesa, contro l'ex Caja, ha dovuto fare a meno anche di capitan Delfino. E' stato un continuo scappare e venir ripresi, piazzare break e subire contro break. Due i precedenti nella stagione 2007/08: all'andata vittoria per la Legea, ritorno affermazione di misura per l'allora Scavolini Spar. Il grande ex siede in panchina: Caja ha guidato la Vuelle dal 1998 al 2000 con 23 vittoria su 45 partite.

Primo tempo

Primo quarto con punteggio decisamente basso (13-15). Okoye e Imbrò con due bombe (13-9) avvisano Repesa che chiede al time-out. La risposta è uno 0-5 firmato Vuelle. Nel secondo periodo la Vuelle vola sul +10 (31-41) grazie a due triple di Abdur-Rahkman e il +11 precedentemente (28-39) toccato, come massimo vantaggio, con i 3 punti di Cheatham.

Secondo tempo

Dopo il riposo lungo in un amen, con due bombe di Okoye e Imbrò, Scafati torna in scia. Tambone da tre replica a Pinkins (39-46). Partita combattuta, Vuelle appesantita dai falli: Moretti si sblocca dalla lunga distanza, ma la Givova è un osso durissimo e con Thompson piazzano il sorpasso. Pesaro non azzecca più nulla ed esce dalla partita (55-52).

Nel quarto e ultimo periodo la scossa la danno Gudmundsson e Visconti. 0-10 il parziale con la Vuelle che ristabilisce un airbag di sicurezza. Okoye, scatenato, non ci sta e a suon di bombe tiene agganciati i suoi alla Vuelle (61-67). La Repesa band non molla e con Kravic, essenziale, rimette le distanze. A 3'40'' da giocare la Vuelle segna il massimo vantaggio (61-75) aggiornato poco dopo a 61-80 con una tripla di Tambone. Per Pesaro è la nona vittoria stagionale.