PESARO Undici partite alla fine della stagione regolare per la Carpegna Prosciutto di cui sei in casa e cinque fuori. A Pesaro nelle prossime settimane arriveranno l’Happy Casa Brindisi, la Germani Brescia, la Dolomiti Energia Trento, la Givova Scafati, la Pallacanestro Trieste e la Bertram Tortona, mentre in trasferta capitan Delfino e compagni affronteranno Openjobmetis Varese, Virtus Segafredo Bologna, EA7 Emporio Armani Milano, Nutribullet Treviso e GeVi Napoli.



Il cammino



Non sarà quindi un cammino semplice quello da affrontare in questa ultima parte di stagione, visto che si giocherà con formazioni in grande ascesa come Brindisi e Brescia, ma anche sui campi di Bologna e Milano, quindi in vista della ripresa del campionato ci vorrà la migliore Carpegna Prosciutto, che quasi sicuramente dovrebbe avere tra le sue file un giocatore nuovo, in modo da poter tornare ad avere rotazioni ancora più ampie, dando di conseguenza maggiori alternative anche a coach Jasmin Repesa. Nel frattempo i giocatori che non sono stati convocati dalle rispettive nazionali si godono il meritato riposo fino a domani.



Dando uno sguardo ai numeri individuali della Carpegna Prosciutto, si nota che Muhammad-Alì Abdur-Rahkman è il giocatore che ha segnato più punti e in 21 partite, visto che sono comprese anche le due sfide giocate nella Final Eight di coppa Italia a Torino, sta viaggiando ad una media di 15,8 a partita ed è anche il giocatore che viene maggiormente utilizzato con 30,4 minuti a partita. Abdur-Rahkman è anche il giocatore che perde più palloni (2,3), che ne recupera di più (1,6), oltre ad essere il leader negli assist (3,8) e nella valutazione individuale di squadra (16,1), oltre ad essere anche colui che subisce più falli (4,1). Su questo ultimo aspetto, si potrebbe anche dire che rispetto ad altri giocatori che giocano in A non sembra essere molto tutelato dagli arbitri, visto che spesso su Abdur-Rahkman vengono permesse difese piuttosto generose da parte degli avversari. Nelle conclusioni da due punti il più preciso è Matteo Tambone con il 60,6 %, mentre nel tiro da tre punti Vasilis Charalampopoulos comanda con il 43,3%. Nei tiri liberi il più preciso è Davide Moretti con l’87,9 %. Ai rimbalzi offensivi il leader è Dejan Kravic con 2,3 di media, mentre Kwan Cheatham fa la voce grossa nei rimbalzi difensivi (4) e nei totali (5,5).



I record



Intanto per Brescia è arrivata la prima meritata Coppa Italia della sua storia, dopo che ha avuto la meglio contro prima, quarta e seconda in classifica. Amedeo Della Valle sempre in forza alla Germani Brescia è stato eletto Mvp della UnipolSai Freccia Rossa Final Eight, oltre ad essersi aggiudicato anche il premio come miglior assistman della manifestazione confezionandone in totale 18, di cui 7 contro Milano, 5 con la Carpegna Prosciutto e 6 nella finale. Marco Belinelli della Virtus Segafredo Bologna ha conquistato il nuovo record di tiri da tre punti realizzati in totale nei tre match disputatisi con 16, superando JP Macura che nella scorsa edizione ne aveva segnati 13, mentre nel 2008 Devin Smith si fermò a quota 11. Lo stesso giocatore è stato anche eletto “Best Offensive Player Banca Ifis”. David Moss capitano di Brescia dopo che era primo nelle partite giocate nella suddetta manifestazione con 29, oltre ad essere primo anche nei punti segnati (263) e nel numero di tiri dal campo realizzati con 93, in questa edizione è diventato primo in classifica anche nel maggior numero di tiri siglati nella competizione con 31.