PESARO - Sarà la volta buona? Lo spera la Pesaro del basket, lo spera coach Perego e tutta la Carpegna Prosciutto che dopo sei sconfitte in altrettante partite vuol cancellare quel maledetto zero. Per centrare la prima vittoria in campionato bisognerà però domare la resistenza della Dolomiti Energia Trento che in questo primo scorcio di stagione ha ottenuto tre vittorie e altrettante sconfitte. Palla a due alle ore 20,30.





