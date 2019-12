Carpegna Prosciutto, è missione quasi impossibile a Venezia

VENEZIA - Meglio essere sinceri. Il destino è praticamente segnato, quello di Venezia non è di certo il parquet ideale per tentare e sognare il colpo. Non lo sarebbe in condizioni standard figuriamoci per il Carpegna Prosciutto che alla casella vittorie ha ancora scritto un desolante e raccapricciante "zero". Ma bisogna provarci lo stesso anche se Venezia ha fame di punti e anche se il morale di Mussini e compagni è sotto i tacchi. Palla a due alle 18 per l'ultimo impegno di un anno, il 2019, tutt'altro che eccezionale.





