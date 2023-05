Carpegna Prosciutto - Bertram Derthona, ultima di campionato per agguantare i playoff: +15 al riposo lungo

PESARO - Giocarsi il tutto per tutto dopo aver dilapidato tanti punti, per vari motivi, in una stagione che ad un certo momento era apparsa sorprendente: la Vuelle oggi alle 18 ospita Tortona, la Bertram Derthona, alla a Vitrifrigo Arena di Pesaro. I ragazzi di coach Jasmin Repesa sono costretti a vincere e, contemporaneamente, a sperare nella sconfitta di Brescia a Scafati per poter accedere ai play-off.

La classifica prima del turno odierno

Primo parziale 20-14

Dopo un brutto avvio (6-12 con la tripla di Macura), la Vuelle reagisce e riesce ricucire il primo piccolo strappo tornando avanti prepotentemente (12-0) con un ottimo Totè (20-14 il finale di primo tempo).

Secondo parziale 50-35

Tortona riprende con ferocia il secondo parziale piazzando un 5-0 in faccia alla Vuelle in 57 secondi. Repesa chiama il time-out sul 20-19. Delfino trova la tripla: 23-19. Si accende anche Daye dalla lunga: 26-19. Ancora Daye: 28-23. Daye fissa il massimo vantaggio (+11, 34-23) ancora con Daye. Delfino è infallibile dalla lunetta: con 10 punti trascina la Vuelle sul 43-29 (+14). Delfini scatenato, Kravic trova il canestro: 50-35 al riposo lungo.

Terzo parziale

Come nel secondo e primo tempo, Tortona parte con il gas schiacciato (0-5) ma Moretti (tripla più palla intercettata e assist per Charalampopoulos) tiene a distanza Macura e soci (56-45). Christon riporta Tortona a distanza ravvicinata (58-50) e poi ricuce lo strappo con una tripla pesante (60-55). Repesa chiama il time-out