Carpegna Prosciutto - Bertram Derthona, ultima di campionato per agguantare i playoff

PESARO - Giocarsi il tutto per tutto dopo aver dilapidato tanti punti, per vari motivi, in una stagione che ad un certo momento era apparsa sorprendente: la Vuelle oggi alle 18 ospita Tortona, la Bertram Derthona, alla a Vitrifrigo Arena di Pesaro. I ragazzi di coach Jasmin Repesa sono costretti a vincere e, contemporaneamente, a sperare nella sconfitta di Brescia a Scafati per poter accedere ai play-off.

La classifica prima del turno odierno