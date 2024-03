RECANATI E’ caos biglietti nella settimana del derby tra Recanatese e Ancona in programma sabato alle 17.30 allo stadio Tubaldi. Quando si stava gridando al soldout dopo aver visto andare polverizzati nella giornata di ieri diverse centinaia di tagliandi ancora a disposizione nei settori locali, qualcosa è andato storto. A renderlo noto e spiegare cosa è accaduto, è stata la solerte società giallorossa attraverso una nota ufficiale: «La US Recanatese comunica di aver chiuso la vendita al pubblico dei tagliandi relativi alla gara US Recanatese-Ancona di sabato 23 marzo. A seguito di verifiche è stato riscontrato che alcuni acquirenti hanno aggirato, al fine di disattenderlo, il dispositivo dell’Osservatorio Nazionale che vietava l’acquisto di tagliandi nel settore locali dello stadio Tubaldi ai residenti nella Provincia di Ancona. Per tutelare l’incolumità dei propri tifosi, l’ordine pubblico e la propria posizione di fronte alle autorità, la società ha convenuto di chiudere la vendita al pubblico nei canali vivaticket.it e nei rivenditori ufficiali, fatta salva la possibilità di acquistare i tagliandi presso la sede della Us Recanatese, previa visione del documento d’identità che accerti la residenza dell’acquirente. Si comunica inoltre, che sono al vaglio delle autorità competenti, per le relative verifiche, gli acquisti già effettuati, ricordando che aver disatteso la determina dell’Osservatorio Nazionale comporta reato e rischio di querela. Per tutti coloro che abbiano effettuato l’acquisto in maniera non lecita, vi è la possibilità di richiedere il rimborso del tagliando sul circuito vivaticket».

La situazione

Diversi tifosi dorici infatti, erano rimasti senza biglietto poiché i 505 tagliandi disponibili al settore ospiti andati esauriti in poco meno di mezz’ora dall’apertura della prevendita di martedì. Qualche furbetto ha provato ad aggirare il divieto d’acquisto per i residenti della provincia di Ancona, ma questa cosa non è passata inosservata tanto da costringere la società a chiudere la vendita online. Quindi, come ha spiegato la stessa Recanatese, è ancora possibile acquistare i biglietti diversi biglietti per tutti i settori dello stadio, ma solo presso la segreteria societaria situata al Tubaldi stesso. Sembrava che in 24 ore tutti gli oltre 1500 biglietti disponibili per assistere al derby fossero andati esauriti, ma non ne restano molti, chi non vuol perdersi il match, si affrettasse. Imbattibile il record dello scorso anno quando ci vollero circa due ore e mezza per il soldout, ma senza restrizioni di alcun genere. Il tutto le due tifoserie rispondono presente e non vogliono perdersi in alcun modo il derby salvezza, anche la Recanatese questa volta è intenzionata a scendere in campo con tutta se stessa e non solo parzialmente come accaduto ad Olbia

La squadra

La squadra è concentrata sul lavoro e Filippi sta escogitando ogni possibile mossa anti-Ancona per poter tornare finalmente al successo. Una fetta importante di speranze di salvezza diretta passano per la sfida di sabato. Il vero rebus è, su quali cavalli dover puntare? Qualcuno in Sardegna lo ha tradito, nonostante le chance dal primo minuto avute. Il soldatino Longobardi non ci sarà, quindi almeno a sinistra troppo dubbi non dovrebbero esserci. Da aggiustare sicuramente il versante destro dove l’asse Shiba braccetto e Rizzo tutta fascia ha davvero poco convinto. Veltri e Allievi scalpitano alle proprie spalle e potrebbero sperare in una maglia da titolari.