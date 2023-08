Il campione del mondo Tamberi torna in pedana: Gimbo impegnato a Zurigo nella Diamond League (ore 18.45)

ANCONA Oggi a Zurigo la prima gara dopo l'oro mondiale per Gianmarco Tamberi, campione di tutto, pronto a tornare in pedana nel salto in alto alla Diamond League con un meeting che come sempre annuncia un cast stellare. E per non farsi trovare impreparato dopo la vittoria iridata a Budapest, Tamberi era tornato ad allenarsi al campo "Conti" appena rientrato dalla trasferta dei Mondiali. Tamberi dopo aver coronato il sogno del trionfo iridato, l'unico che gli mancava, decollando a 2,36. Il campione olimpico, mondiale ed europeo in carica, trascinatore della squadra azzurra che a Budapest ha vinto quattro medaglie, dalle ore 18.48 di oggi ritrova a Zurigo l'élite della specialità quasi al completo.

I protagonisti

Tra i primi nove dei Mondiali è assente solo l'argento JuVaughn Harrison, ma gli altri avversari dell'anconetano delle Fiamme Oro ci sono tutti: da Mutaz Barshim, bronzo iridato, al cubano Luis Enrique Zayas e al tedesco Tobias Potye, ma anche il coreano Woo Sang-hyeok, lo statunitense Shelby McEwen, il giapponese Ryoichi Akamatsu e l'australiano Brandon Starc.

Poi capitan Gimbo sarà di nuovo impegnato in Svizzera, lunedì a Bellinzona, prima di concludere la sua stagione. La tappa svizzera non è quella conclusiva del circuito (i trofei saranno in palio a Eugene a metà settembre).