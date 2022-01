Campionato sospeso fino al 23 gennaio: il direttivo della Lnd ha deciso per lo stop

ANCONA Stoppato il campionato di Serie D per due settimane. Questa la decisione presa dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti che si è riunito oggi a Roma: decretato lo stop dei nove gironi del massimo campionato dilettantistico nazionale che riprenderà domenica 23 gennaio con la calendarizzazione del programma gare previsto il prossimo 9 gennaio. Nelle date seguenti sarà sviluppato il calendario di tutte le successive partite, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. Per le date del 12, 16 e 19 gennaio, saranno riprogrammate le gare di recupero non disputate come da calendario di successiva pubblicazione.

