Al via il campionato in format ridotto: ci sono subito Jesina-Anconitana e Azzurra Colli-Atletico Ascoli

ANCONA Due gironi da sei squadre per un totale di dieci partite tra andata e ritorno, semifinali incrociate tra prime e seconde e finale in campo neutro per stabilire l’unica promozione in Serie D. Parte oggi alle 16 il più strano campionato d’Eccellenza della sua storia, tra tamponi, distanziamento e spalti vuoti, con le prime sei partite della prima giornata: Fossombrone-Montefano, Jesina-Anconitana e Vigor-Senigallia-Atletico Gallo per il girone A, Azzurra Colli-Atletico Ascoli, Grottammare-Sangiustese e Porto d’Ascoli-Valdichienti per il girone B. Una corsa che durerà più di due mesi e terminerà il 6 giugno per poi lasciare spazio a semifinali e finale. In campo le 12 società che hanno deciso comunque di ripartire nonostante il Covid, mentre le altre sei hanno rinunciato e comunque mantenuto la categoria.



-Eccellenza girone A 1ª giornata (ore 16)

Fossombrone-Montefano

Jesina-Anconitana

Vigor-Senigallia-Atletico Gallo Colbordolo

-Eccellenza girone B 1ª giornata (ore 16)

Azzurra Colli-Atletico Ascoli

Grottammare-Sangiustese

Porto d’Ascoli-Valdichienti Ponte

