L'atletica di domani sboccia al Palaindoor, fari su Barontini

ANCONA - Sarà un grande weekend di atletica giovane ad Ancona per i Campionati italiani juniores e promesse indoor. Sabato e domenica si sfideranno i migliori talenti delle categorie under 20 e under 23, per contendersi ben 52 titoli nazionali. Grande partecipazione anche quest’anno al Palaindoor, con più di 1250 atleti-gara in rappresentanza di oltre 200 società da ogni angolo d’Italia, a garantire il tutto esaurito nelle strutture ricettive del territorio. Per la 26esima volta su 45 edizioni, il capoluogo dorico ospita la rassegna.

Numerosa la presenza delle Marche con ben 60 atleti: mai così tanti nelle ultime stagioni, per un movimento che si conferma molto attivo a livello giovanile. Davanti al pubblico di casa, il mezzofondista anconetano Simone Barontini è atteso nella sua gara preferita, gli 800 metri di cui è campione italiano assoluto. Sarà al via tra gli under 23, fresco di record personale dopo aver corso in 1’47”73 mercoledì a Ostrava. Al femminile, nei 400 juniores, parte con il miglior crono dell’anno a livello nazionale l’osimana Angelica Ghergo (55”91), vincitrice degli ultimi due titoli allieve.



Nella passata stagione si è laureata campionessa under 18 nei 60 metri Melissa Mogliani Tartabini, che ora va in caccia del tricolore nella fascia di età superiore, quella juniores, insieme alla fermana Greta Rastelli con cui l’anno scorso è stata protagonista di una storica doppietta sui 100 allieve. Prova a tornare sul podio anche Benedetta Trillini, la filottranese vicecampionessa italiana juniores del salto in alto. Nel 2020 ha già conquistato una medaglia Camilla Gatti , argento nei 20 km di marcia, e ora cerca il bis nei 3000 indoor. Da seguire le spettacolari gare dell’asta che vedranno in azione tra gli altri Ludovica Polini, bronzo allieve in carica e neoprimatista regionale under 20 con 3.60, e il compagno di club Matteo Masciangelo. Nella velocità maschile si presenta con l’ottavo tempo di accredito Guido Catalano sui 60 juniores.



Si comincia sabato alle 9 con le gare dei Campionati italiani juniores e promesse, poi nel pomeriggio le finali su pista fino alle 19 circa. Anche domenica l’inizio sarà alle 9 per altre dieci ore di gare non-stop. L’ingresso è gratuito, per scoprire i volti dei campioni di domani e tifare per i giovani atleti delle Marche.





