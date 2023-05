Camila, che sfortuna: la tennista marchigiana si ferma in Francia nel secondo turno per un infortunio

ANCONA- Si ferma al secondo turno l'avventura al Roland Garros per Camila Giorgi. La tennista maceratese è stata costretta al ritiro per un problema fisico nel corso del secondo set contro la statunitene Jessica Pegula: aveva perso il primo set per 6-2.

La seconda rinuncia

Si tratta del secondo torneo al quale deve rinunciare dopo quello di Madrid che la vide uscire mentre era in campo con l'egiziana Mayar Sherif.