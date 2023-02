Cocciaretto e Giorgi show in Messico: volano ai quarti di finale a Merida

edshow in Messico. Le due tenniste marhigiane si sono qualificate per i quarti di finale del torneo Wta di Merida in corso sul cemento della capitale dello stato federale dello Yucatàn, in Messico. La 31enne di Macerata, n.68 del ranking si è imposta 7-6 (7-5), 6-2, in un'ora e 52 minuti di partita, sulla spagnola Nuria Parrizas Diaz, n.79 del ranking. Venerdì Giorgi si giocherà un posto nelle semifinali con la vincente della sfida - in programma la prossima notte in Italia - tra la russa Varvara Gracheva, n.89 WTA, e la statunitense Sloane Stephens, n.41 del ranking e seconda favorita del seeding. Ai quarti anche Cocciaretto. La 22enne di Fermo, n.54 WTA e settima favorita del seeding, ha invece superato 6-4, 6-2, in un'ora e tredici minuti, la cinese Xinyu Wang, n.67 Wta. Prossima avversaria per Cocciaretto - sempre venerdì - la vincitrice del match tra la belga Ysaline Bonaventure, n.95 WTA, e la ceca Katerina Siniakova, n.47 del ranking e quarta favorita del seeding.