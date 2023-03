Fratelli d'arte, Gianluca Tamberi parteciperà ai Campionati Nazionali Universitari di Camerino

ANCONA- Ci sarà anche Gianluca Tamberi, fratello maggiore (di 2 anni) di Gimbo, tra i circa 3.000 atleti che si incontreranno a Camerino e altri centri dell'entroterra maceratese, colpiti dal terremoto del 2016, per i Campionati Nazionali Universitari, in programma dal 17 al 25 giugno, giunti alla 76/a edizione.

LEGGI ANCHE: Gianmarco Tamberi ha scelto, è Giulio Ciotti il suo nuovo allenatore: «Voglio un'altra Olimpiade»

Un passato in Nazionale come Gimbo

Gianluca fa parte del Cus di Camerino, ente organizzator dell'evento e oggi ha partecipato alla presentazione presso la sede della Regione Marche ad Ancona. A 33 anni da compiere a luglio, atleta nel lancio del giavellotto, detentore del record italiano under 23 con 78,61 metri. In passato ha gareggiato in Nazionale e nel 2020 ha preso il bronzo ai campionati italiani. Attualmente gareggia per l'Athletic Club Alperia di Bolzano. È militare della guardia di finanza, già laureato in economia con un master (Mba) negli Usa, è iscritto anche a Giurisprudenza all'Università di Camerino (gli mancano tre esami), con il programma Dual Career che permette di conciliare la carriera sportiva agonistica e gli studi universitari. Sono una ventina le discipline sportive che saranno disputate ai Campionati Nazionali Universitari, a cui si aggiungono le novità delle discipline femminili, gli scacchi, la mountain bike e i ciclismo su strada.