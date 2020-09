Calendario serie A: il derby Lazio-Roma il 17 gennaio. Juventus, avvio in salita

La Lega calcio di Serie A ha reso noto il nuovo calendario della stagione. La prima giornata del massimo campionato italiano che prenderà il via il 19 settembre vede il big match tra Lazio e Atalanta, con la Juventus campione d'Italia che affronterà la Sampdoria.

Proprio alla vigilia del sorteggio del calendario, la Lega Serie aveva comunicato nel dettaglio le date del campionato che scatterà il prossimo 19 settembre. Sei i turni infrasettimanali previsti, mentre le soste saranno tre e in concomitanza con gli impegni delle Nazionali: domenica 11 ottobre, domenica 15 novembre, domenica 28 marzo 2021. Per quanto riguarda i turni infrasettimanali, le date sono le seguenti: mercoledì 16 dicembre, mercoledì 23 dicembre, mercoledì 6 gennaio 2021, mercoledì 3 marzo (anzichè il 3 febbraio quando si giocherà la semifinale di andata di Coppa Italia mentre la seconda il 10 febbraio), mercoledì 21 aprile e mercoledì 12 maggio. La Serie A 2020/2021 si dovrebbe chiudere il 23 maggio 2021 per lasciare poi spazio agli Europei.

1 GIORNATA

Benevento-Inter

Fiorentina-Torino

Genoa-Crotone

Juventus-Sampdoria

Lazio-Atalanta

Milan-Bologna

Parma-Napoli

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Spezia

Verona-Roma

2 GIORNATA

Bologna-Parma

Cagliari-Lazio

Crotone-Milan

Inter-Fiorentina

Napoli-Genoa

Roma-Juvenus

Sampdoria-Benevento

Spezia-Sassuolo

Torino-Atalanta

Verona-Udinese



4 GIORNATA

Bologna-Sassuolo

Crotone-Juventus

Inter-Milan

Napoli-Atalanta

Roma-Benevento

Sampdoria-Lazio

Spezia-Fiorentina

Torino-Cagliari

Udinese-Parma

Verona-Genoa



5 GIORNATA

Atalanta-Sampdoria

Benevento-Napoli

Cagliari-Crotone

Fiorentina-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Verona

Lazio-Bologna

Milan-Roma

Parma-Spezia

Sassuolo-Torino

6 GIORNATA

Bologna-Cagliari

Crotone-Atalanta

Inter-Parma

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Genoa

Spezia-Juventus

Torino-Lazio

Udinese-Milan

Verona-Benevento

7 GIORNATA

Atalanta-Inter

Benevento-Spezia

Bologna-Napoli

Cagliari-Sampdoria

Genoa-Roma

Lazio-Juventus

Milan-Verona

Parma-Fiorentina

Sassuolo-Udinese

Torino-Crotone

8 GIORNATA

Crotone-Lazio

Fiorentina-Benevento

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Napoli-Milan

Roma-Parma

Sampdoria-Bologna

Spezia-Atalanta

Udinese-Genova

Verona-Sassuolo

9 GIORNATA

Atalanta-Verona

Benevento-Juventus

Bologna-Crotone

Cagliari-Spezia

Genoa-Parma

Lazio-Udinese

Milan-Fiorentina

Napoli-Roma

Sassuolo-Inter

Torino-Sampdoria

10 GIORNATA

Crotone-Napoli

Fiorentina-Genoa

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Parma-Benevento

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Milan

Spezia-Lazio

Udinese-Atalanta

Verona-Cagliari

11 GIORNATA

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Inter

Crotone-Spezia

Genoa-Juventus

Lazio-Verona

Milan-Parma

Napoli-Sampdoria

Sassuolo-Benevento

Torino-Udinese

12 GIORNATA

Benevento-Lazio

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

Inter-Napoli

Juventus-Atalanta

Parma-Cagliari

Roma-Torino

Spezia-Bologna

Udinese-Crotone

Verona-Sampdoria

13 GIORNATA

Atalanta-Roma

Benevento-Genoa

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Verona

Inter-Spezia

Lazio-Napoli

Parma-Juventus

Sampdoria-Crotone

Sassuolo-Milan

14 GIORNATA

Bologna-Atalanta

Crotone-Parma

Juventus-Fiorentina

Milan-Lazio

Napoli-Torino

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Genoa

Udinese-Benevento

Verona-Inter



15 GIORNATA

Atalanta-Sassuolo

Benevento-Milan

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Bologna

Genoa-Lazio

Inter-Crotone

Juventus-Udinese

Parma-Torino

Roma-Sampdoria

Spezia-Verona

16 GIORNATA

Atalanta-Parma

Bologna-Udinese

Cagliari-Benevento

Crotone-Roma

Lazio-Fiorentina

Milan-Juventus

Napoli-Spezia

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Genoa

Torino-Verona

17 GIORNATA

Benevento-Atalanta

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Bologna

Juventus-Sassuolo

Milan-Torino

Parma-Lazio

Roma-Inter

Spezia-Sampdoria

Udinese-Napoli

Verona-Crotone

18 GIORNATA

Atalanta-Genoa

Bologna-Verona

Cagliari-Milan

Crotone-Benevento

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Napoli-Fiorentina

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Parma

Torino-Spezia

19 GIORNATA

Benevento-Torino

Fiorentina-Crotone

Genoa-Cagliari

Juventus-Bologna

Lazio-Sassuolo

Milan-Atalanta

Parma-Sampdoria

Roma-Spezia

Udinese-Inter

Verona-Napoli

La Lega ha infine comunicato anche la seguenti variazioni al calendario iniziale della Serie A e della Coppa Italia. Il turno infrasettimanale del massimo campionato, in programma inizialmente mercoledì 3 febbraio 2021, viene posticipato a mercoledì 3 marzo 2021. Le semifinali d'andata di coppa si disputeranno mercoledì 3 febbraio (e non mercoledì 10 febbraio) 2021; quelle di ritorno andranno in scena mercoledì 10 febbraio e non mercoledì 3 marzo 2021.



