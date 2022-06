Calendario serie A venerdì 24: date, criteri e le novità previste

38 partite - come da un po' a questa parte - e una novità assoluta: lo stop per il Mondiale a metà stagione. È tutto pronto per il sorteggio del nuovo calendario della Serie A 2022/23, il primo vero appuntamento del nuovo anno per tanti tifosi. Una stagione di per sé già storica: mai, infatti, il campionato si era interrotto al giro di boa per consentire ai calciatori di prendere parte con le nazionali a un Campionato del Mondo, che si giocherà a novembre e dicembre prossimi in Qatar.

Il sorteggio del nuovo calendario Serie A è fissato per il prossimo venerdì 24 giugno alle ore 12: inizio fissato al weekend del 14 agosto e chiusura al 4 giugno, con interruzione nella seconda metà di novembre e ripresa a gennaio. Non è escluso - come più volte paventato anche da Aurelio De Laurentiis nelle ultime conferenze - che la Lega Calcio possa organizzare uno o più tornei durante i mesi di novembre e dicembre al fine di permettere ai calciatori che non prenderanno parte al Mondiale e ai club di non restare fermi in attesa della ripresa del torneo. Confermato il calendario "asimmetrico" tra andata e ritorno, già visto l'ultimo anno, la novità principale invece sarà lo spareggio per assegnare lo scudetto e per decidere le retrocessioni in caso di arrivo a pari punti per due formazioni (rimarrà invecela regola dei confronti diretti per la qualificazione alle coppe europee).

Quattro partite previste ad agosto con un turno infrasettimanale (30-31 agosto), la prima sosta della Serie A è prevista per il 25 settembre, per concedere alle nazionali le ulteriori partite di Nations League non disputate nelle scorse settimane. Interruzione dal 13 novembre al 4 gennaio. La seconda sosta per le nazionali prevista a marzo. Cinque turni ad aprile, quattro a maggio, l'ultima giornata, sarà giocata il 4 giugno.

Questi i criteri di compilazione:

Visto il calendario asimmetrico, una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri.

Non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone.

Nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta.

Nei quattro turni infrasettimanali feriali non potranno essere disputati i derby di Milano, Torino, Roma, quello toscano e campano, oltre alle gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma.

Alla prima e all'ultima giornata non potranno essere programmati i derby. Questi dovranno comunque svolgersi in giornate differenti.

Non può essere ripetuto alcun incontro (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al Calendario 2021/2022.

Nella prima giornata non possono incontrarsi, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei due campionati precedenti.

Nell’ultima giornata non possono incontrarsi, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei due campionati precedenti.

Le società partecipanti alla Champions League (Milan, Inter, Juventus, Napoli) non possono essere sorteggiate con società partecipanti all’Europa League (Lazio e Roma) e alla Conference League (Fiorentina) nelle giornate successive ad un turno di Europa League/Conference League.

