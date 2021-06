Locatelli, la Juve ha fretta di chiudere: ora l'incontro col Sassuolo. Fiorentina: Italiano è ad un passo

La Juventus vede il traguardo per Locatelli. Il Sassuolo, infatti, ha accettato l'inserimento di Dragusin nell'affare e per questo già oggi potrebbe esserci una prima intesa tra i due club. L'obiettivo di Cherubini non cambia: definire in tempi brevi l'operazione sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto, sui 40 milioni di euro complessivi.

Il centrocampista della Nazionale è molto apprezzato anche all'estero ma la sua volontà, ovvero quella di indossare la maglia dei bianconeri, si rivelerà determinante per la buona riuscita dell'affare. Giornata decisiva anche per Fiorentina e Sampdoria. Il club viola ha una parola con Italiano; mentre i blucerchiati, in contatto con Giampaolo, hanno già bloccato l'ex Parma D'Aversa.

