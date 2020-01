​Calciomercato Inter, blitz di Ausilio a Londra per Eriksen e Giroud

Viaggio di mercato per il ds Ausilio. Il direttore sportivo nerazzurro si trova a Londra, dove conta di definire i due colpi prenotati da tempo: Eriksen e Giroud. Per entrambi le discussioni sono alle battute finali. Con il Tottenham si tratta sulla base di 15 milioni di euro, mentre l’affare Giroud, imbastito con il Chelsea, si dovrebbe chiudere intorno ai 5-6 milioni. Confermati anche gli stipendi: 8 milioni di euro a stagione più bonus per Eriksen, mentre all’attaccante francese 33enne è stato garantito un ingaggio da circa 6 milioni all’anno fino al 2021. Ultimo aggiornamento: 16:19





