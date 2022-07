La Vigor Senigallia ufficializza la conferma del superman Alex Marini

SENIGALLIA - Alex Marini resta rossoblù. Dicendosi «orgogliosa del rinnovo» e sottolineando che «la serie D è casa sua» per la lunga milizia che il giocatore ha maturato in categoria, la Vigor Senigallia ha confermato l'intesa fra il presidente Federiconi e il difensore classe '83, senigalliese doc.

Alex Marini, a dispetto delle 39 primavere che non sente, ha al suo attivo qualcosa come 600 partite giocate, un record già di per sé. Altro record, ancora più significativo, è che quasi tutte le gare che l'hanno visto protagonista le ha giocate in D, eccezion fatta per un anno di C a Gubbio e per due recenti stagioni vigorine in Eccellenza. Nessun altro rossoblù, e c'è da ritenere ben pochi altri in Italia hanno della serie D una così ampia conoscenza dal campo: in match di D Marini ha calcato il rettangolo verde per ben 521 giornate; l'ha fatto per la prima volta, diciottenne, con la Vigor. E lo farà di nuovo con la Vigor di qui a due mesi. Era stato inserito nella rosa a 17 anni, aveva debuttato nel 2001/02, ha poi vestito le casacche di Cattolica, Tolentino, Cagliese, Sant'Arcangelo, Riccione, Jesina, Samb, Fermana, Maceratese, Gubbio, Forlì, poi ancora Jesina prima di tornare a Senigallia. Nella stagione scorsa ha collezionato 28 presenze, sempre dal primo minuto, indossando talora la fascia di capitano.