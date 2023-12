Fossombrone, la partita di calcio tra Sammartinese e Nuova Bedosti finisce 27-0 con 8 reti di Di Vaio (Michele). L'accusa: «Campo impraticabile». La replica: «È omologato, voi antisportivi»

FOSSOMBRONE - Di Vaio, che di nome fa Michele e non Marco come il bomber di Lazio, Parma, Juve e Bologna, ne ha segnati 8. Il classe 2003, autore in tutta la passata stagione di 13 gol, è stato il mattatore nel 27-0 (avete capito bene: 27-0) con cui la Sammartinese, squadra di Fossombrone, ha battuto la Nuova Bedosti di Pesaro, società storica del quartiere Villa San Martino. Il campionato è quello di Terza Categoria girone provinciale Pesaro Urbino ma dietro a questo risultato da record c'è altro.

C'è la protesta della squadra ospite scesa in campo in stile presepe, praticamente immobile dall'inizio alla fine, in segno di protesta per le condizioni del campo che - secondo la società pesarese - non erano praticabili tra buche, avvallamenti e scalini.

Botta e risposta

La società di casa ha rispedito al mittente le proteste ribadendo che il campo sportivo, sul quale gioca anche la Prima Categoria, è omologato e sottolineando invece l'atteggiamento antisportivo e irrispettoso della squadra ospite. Vedremo che sviluppi avrà questa storia nei prossimi giorni.