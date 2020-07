Un colpo grosso per il Tolentino, arriva un ex della Serie A

TOLENTINO Marco Gallozzi, centrocampista è un giocatore del Tolentino. Nato a Frosinone il 27/07/1988, Gallozzi ha le caratteristiche di un giocatore universale, che può ricoprire diversi ruoli. Importante la sua carriera, passata tra squadre prof con un passaggio anche nella massima serie (al Chievo) e due in serie B (con Empoli e Padova). Nelle ultime tre stagioni ha vestito la casacca dello Sporting Club Trestina (serie D girone F) con la quale ha collezionato 71 presenze. In precedenza, ha militato anche nelle fila di Gubbio, L’Aquila, Matera, Reggina e Vis Pesaro.Queste le sue prime parole da giocatore cremisi. «Il rapporto che mi lega al mister Andrea Mosconi è stato decisivo per la mia scelta. Lo conosco da tempo e mi ha parlato benissimo della società, cosa che poi ho avuto modo di riscontrare anche nel momento in cui sono venuto in contatto con il diesse Giorgio Crocetti. L’ottima struttura organizzativa e l’ambizione della dirigenza mi hanno convinto ad accettare questo progetto».

Nella sua carriera Gallozzi è stato esterno di centrocampo, terzino ed anche mezz’ala. «Sicuramente potrò mettere a disposizione l’esperienza in ambito professionistico ha detto - e cercherò di aiutare a crescere i giovani».

