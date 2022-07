SAN BENEDETTO - «Recenti articoli di giornale pubblicati su testate locali fanno riferimento ad imminenti cessioni delle quote della società As Sambenedettese srl o a trattative in corso o circostanze di questa natura. L'As Sambenedettese srl smentisce categoricamente tutte queste informazioni. Le quote della società non sono oggetto di nessuna trattativa di cessione». In una nota diffusa ieri pomeriggio la Samb smentisce che ci sia l'intenzione da parte del presidente Roberto Renzi di mettere in vendita il club rossoblù.

In merito all'ipotesi che un legale romano abbia contattato, per conto di Renzi, l'advisor milanese Leonardo Limatola, con il quale ci sarebbe dovuto essere, secondo alcune indiscrezioni, un incontro nella giornata odierna con il patron romano nella Capitale per cercare di affidargli l'eventuale procura a vendere la Samb, il club rossoblù aggiunge che «la cosa viene smentita dal diretto interessato. Tuttavia per evitare fraintendimenti di ogni genere, si precisa anche che l'unico studio legale di riferimento dell'As Sambenedettese srl è lo studio DCF Sport legal dell'avvocato Cesare Di Cintio. Si diffida chiunque non sia collegato a DCF Sport legal a parlare per conto di As Sambenedettese in qualsiasi contesto, sportivo e non». Al di là delle smentite, resta comunque sempre nebuloso il quadro della situazione del club rossoblù tanto che l'ex patron della Samb, Franco Fedeli, ed il gruppo degli imprenditori locali capeggiati dal presidente del Porto d'Ascoli, Vittorio Massi, restano alla finestra. Così come gli stessi risvolti della vicenda relativa all'advisor milanese Leonardo Limatola non sono ancora del tutto chiari.

IL CASO TOMAS

Nel frattempo è scoppiato il caso riguardante Luca Tomas. Il difensore croato che, stando alle dichiarazioni dei dirigenti rossoblù, nei giorni scorsi aveva raggiunto un accordo di massima per proseguire un'altra stagione con la maglia della Samb, nelle ultime ore ha fatto un sorprendente dietrofront e sembra che voglia prendere in considerazione altre strade. Ci sarebbe un club che avrebbe offerto a Tomas un rimborso spese superiore a quello proposto dalla Samb. Sembra che ormai la situazioni sia irrimediabile e che Tomas starebbe per lasciare San Benedetto. Intanto già da alcuni giorni il ds Vittorio Cozzella preannuncia alcune trattative che sarebbero state definite, almeno cinque o sei, con under ed over, ma il portale dei trasferimenti della Lega nazionale dilettanti, per quanto riguarda la Samb, non sarebbe ancora funzionante. Dovrebbe entrare in azione nella giornata odierna e quindi potrebbe arrivare qualche annuncio ufficiale nelle prossime ore. Intanto il club rossoblù avrebbe perso tutte le speranze per poter contare sul giovane fantasista Vincenzo Lisi anche per la prossima stagione, visto che ormai sembra proiettato verso un club di Serie C. Sull'eventuale interessamento nei confronti del centrocampista del Sant'Agata, Vittorio Favo, il ds Cozzella precisa che il figlio di Massimiliano, ex tecnico dell'Ancona, è stato proposto, ma che per il momento non verrebbe preso in considerazione.

ROMANDINI VICE TECNICO

Nel frattempo Daniele Romandini è il nuovo vice allenatore della Samb. Lavorerà a stretto gomito con il tecnico Sante Alfonsi. Per Romandini, che a San Benedetto è nato e vive tuttora, si tratta di un ritorno in rossoblù avendo ricoperto il ruolo di allenatore dei Giovanissimi regionali e nazionali della Samb nella stagioni 2016/2017 e 2017/2018. Nel campionato 2020/2021 ha rivestito l'incarico di vice allenatore con Leonardo Colucci al Ravenna, mentre nel passato campionato è stato il vice di Massimo Epifani a Notaresco.

IL TRIANGOLARE

Infine ieri la Samb ha reso noto che per il 13 agosto è stato organizzato un triangolare amichevole che si giocherà al Polisportivo di Civitanova Marche e al quale parteciperanno, oltre alla squadra di Alfonsi, anche la Civitanovese ed il Rimini. Il primo incontro si giocherà alle ore 20 e vedrà di fronte la Civitanovese ed il Rimini. Alle ore 21 sarà la volta del match fra il Rimini e la Samb ed infine alle ore 22 il triangolare si concluderà con la sfida tra la formazione di Sante Alfonsi e la Civitanovese. Ogni partita si giocherà per 45'.