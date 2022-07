SAN BENEDETTO - È ufficiale l’addio al veleno di Luka Tomas, ma la Samb da ieri si può consolare con due trattative che sarebbero vicine alla definizione e sono quelle relative al centrocampista Michele Pisanu e al difensore Tommaso Mazzei, rispettivamente svincolati dall’Arezzo e dal Giugliano. Dopo le tante voci che si sono susseguite negli ultimi giorni, il difensore croato Luka Tomas ha deciso di lasciare la Samb e si è accasato al Lumezzane. Nel club lombardo, neo promosso in Serie D, il giocatore ritroverà il tecnico Arnaldo Franzini con il quale ha vinto il campionato di Serie D due anni fa a Seregno.

Dell’interessamento del Lumezzane, nei confronti di Tomas, si parlava già da un mese. Poi con il passare dei giorni i dirigenti rossoblù avevano fatto filtrare l’ipotesi che Tomas aveva raggiunto praticamente un accordo di massima per proseguire un altro anno a San Benedetto, ma negli ultimi giorni sono emerse voci di rottura che sono state poi suffragate dalle dichiarazioni del difensore croato sui social.

Pensavo che fosse un club serio

«Il mio unico desiderio era di rimanere a San Benedetto e non vedevo l’ora di ricominciare a lavorare, però non ho raggiunto l’accordo con la società – afferma il difensore croato -Il presidente ha insistito sul fatto che avremmo raggiunto l’accordo finale e i dettagli nel primo giorno di ritiro. È frivolo e poco professionale. Ho sempre pensato che la Samb fosse un club serio e con un progetto chiaro ed idee per il futuro come dovrebbe essere nella realtà. Non voglio passare il resto delle vacanze nell’ìncertezza e quindi con il cuore pesante ho deciso di lasciare la Samb. Non si trattava della parte economica, semplicemente non era una cosa seria dall’inizio della trattativa e non sono stato trattato come penso di meritare. Ringrazio tutta la gente di San Benedetto e gli splendidi tifosi che mi hanno fatto sentire a casa sin dal primo giorno. Non dimenticherà mai questa parte della mia vita. Ringrazio poi il mister Alfonsi ed il suo staff, ed il presidente».

L’aggressione a Fall

Un addio che fa discutere la tifoseria quello di Tomas, così come quello dell’attaccante Ameth Fall che qualche giorno fa aveva dichiarato, sui social, che non sarebbe rimasto a San Benedetto dopo alcune diatribe con il presidente Renzi. L’attaccante senegalese, tra l’altro, lunedì sera è stato vittima a San Benedetto di un’aggressione ed è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale. Le forze dell’ordine hanno individuato l’aggressore, una persona del posto. Fall, in questo momento, ha una trattativa con iL Lecco, ma lo richiedono anche Legnago, Grosseto, Ostiamare, Pineto e Porto d’Ascoli.

Vicini Pisanu e Mazzei

Intanto però la Samb sarebbe vicina alla definizione degli ingaggi del centrocampista Michele Pisanu e del difensore Tommaso Mazzei. Il primo, 29 anni e nativo di Cagliari, nella passata stagione ha giocato nell’Arezzo collezionando 23 presenze. In precedenza aveva vestito le maglie di Latte Dolce, Torres, Monterosi, Lanusei, Nuorese, Savona, Bellaria ed Entella, dopo essere cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cagliari..Mazzei, invece, romano di 27 anni, nel passato campionato ha giocato nelle fila del Giugliano mettendo insieme 26 presenze. Ha vestito le maglie di Albalonga, Cassino,Pineto, Ostiamare, Anzio, Fondi, Lupa Castelli e giovanili della Lazio. Tra oggi, domani e venerdì sono previste le visite mediche e quindi potrebbero esserci alcuni annunci di nuovi arrivi nella Samb. Cozzella avrebbe stretto i tempi con quattro over e sei under. Intanto il presidente Renzi ed il ds Cozzella dovrebbero tenere domani, alle ore 12 una conferenza stampa per rendere noto il progetto per la nuova stagione

Le amichevoli

Infine la Samb ha definito l’allenamento congiunto con il Casette Verdini in programma il 30 luglio, alle ore 17,30, allo stadio Maurelli di Sarnano. Si tratterebbe del secondo test che verrebbe effettuato dalla squadra di Alfonsi dopo quello contro il Sarnano previsto per il 27 luglio alle ore 18. È stata fissata, poi, un’amichevole con il Forlì che sarà disputata il 7 agosto. Da stabilire il campo dove si giocherà: il Riviera delle Palme o il Samba Village.