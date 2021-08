La Samb deve aspettare ancora per sapere se sarà serie D. Ecco fino a quando e perché

SAN BENEDETTO - La Samb appena rifondata da Manolo Bucci dopo l'ennesimo fallimento e l'infruttuoso tentativo di rianimazione di Renzi, dovrà aspettare fino a lunedì 30 agosto per sapere se la Figc accoglierà la sua richiesta di essere ammessa in sovrannumero al prossimo campionato di Serie D. Richiesta avallata e sostenuta dall'amministrazione comunale.

L'accoglimento della richiesta sembra essere molto probabile, ma questo rinvio rispetto ai tempi previsti complica un po' le cose al nuovo patron sotto l'aspetto della scelta dell'allenatore e dei giocatori, che per non correre rischi potrebbero essere indotti ad accettare altre offerte, piuttosto che aspettare ancora una settimana con il rischio di rimanere a piedi. Sempre più probabile infine che la Figc, una volta accolta la Samb tra le 172 squadre della Serie D, concederà una proproga per il mercato e rinvierà le prime due partite di campionato dei rossoblù.

