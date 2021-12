Marcia indietro Samb, l'allenatore non c'è e comunque non sarà Pirozzi

SAN BENEDETTO Non c'è ancora l'ufficialità, ma la Samb sta di fatto facendo un passo indietro e l'ingaggio del ds Solaroli e dell'allenatore Sergio Pirozzi è ormai saltata. Decisive sono state le vibranti proteste dei tifosi, che avrebbero reso la vita impossibile ad un allenatore che, seppure nativo di San Benedetto, non ha mai nascosto grandi simpatie per l'Ascoli Calcio, squadra che non ha mai mancato di confermare il proprio sostegno all'ex allenatore di Rieti, Trastevere e numerose altre squadre, oltre che delle giovanili bianconere. Peccato solo che la Samb abbia così perso due giorni preziosi, aggiungendo confusione al caos già esistente, prendendo una decisione che era facile prevedere sarebbe stata come minimo contestata dai tifosi. Al momento la squadra è senza allenatore e i giocatori si stanno allenando agli ordini del vice e del tecnico dei portieri. Non si sa chi andrà in panchina domenica prossima.

