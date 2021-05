Il Castelfidardo vince e sogna, primo sorriso per il Porto Sant'Elpidio

ANCONA - Si sono disputati oggi alcuni recuperi del campionato di Serie D, questi i risultati delle sqadre marchigiane: Castelfidardo-Vastogirardi 3-2, Porto Sant'Elpidio Agnonese 3-1, Tolentino-Fiuggi 1-3. In campo an che Notaresco e Pineto con vittoria per 1-0 degli ospiti. Dunque si conferma la buona stagione del Castelfidardo, che è vicino alla zona playoff, mentre spicca la prima vittoria stagionale del Porto Sant'Elpidio, che vince il derby tra le due squadre cuscinetto del girone F. Infine, non è certo una buona notizia per il Tolentino la sconfitta interna con il Fiuggi. Le reti delle squadre marchigiane sono state segnate da Monachesi (doppietta) e Perpepaj del Castelfidardo, Aliffi, Spagna e Gelsi del Porto Sant'Elpidio, e Padovani del Tolentino.

Questa la classifica aggiornata del girone F della Serie D: Campobasso 57, Notaresco 52, Cynthialbalonga 44, Castelnuovo 42, Matese 41, Recanatese 38, Castelfidardo 38, Pineto 36, Montegiorgio 36, Vastogirardi 35, Aprilia 34, Vastese 32, Tolentino 32, Rieti 31, Fiuggi 29, Giulianova 22, Porto Sant'Elpidio 6, Agnonese 5.

Pineto, Vastogirardi e Vastese 3 partite in meno. Montegiorgio, Fiuggi e Giulianova due partite in meno.

