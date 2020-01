La Recanatese torna al successo, il Matelica rallenta ed ora è a -8

ANCONA - Giornata importante la ventesima del girone F della serie D, con il Notaresco che è tornato a +8 sul Matelica, che non è andato oltre lo 0-0 a Giulianova. In coda alla classifica perde in casa la Jesina, proprio con la capolista Notaresco, ma fanno molto male anche le sconfitte della Sangiustese, in casa con il Pineto, e del Tolentino, che ha incassato un poker a Campobasso. Torna al successo invece la Recanatese, nel derby di Montegiorgio, ma i leopardiani restano a -10 dalla capolista.



I risultati

Chieti-P. S.Elpidio 0-5,

A. T. Fiuggi-Vastese 3-0,

Campobasso-Tolentino 4-0,

Cattolica S.M.-Agnonese 1-1,

Jesina-S.N. Notaresco 0-2

Montegiorgio-Recanatese 1-2

R. Giulianova-Matelica 0-0

Sangiustese-Pineto 0-1

Vastogirardi-Avezzano 2-0



Classifica: Notaresco 49, Matelica 41, Recanatese 39, Campobasso 38, Pineto 33, Vastese 30, Montegiorgio 30, Agnonese 30, Fiuggi 28, Vastogirardi 28, P. S.Elpidio 23, Tolentino 22, Sangiustese 20, Giulianova 20, Chieti 17, Avezzano 15, Cattolica 14, Jesina 12





