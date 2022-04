Recanatese-Fano è un derby bollente. Samb e Tolentino per far valere il fattore campo

ANCONA - La Recanatese per compiere un altro passo verso la serie C anche se il Tolentino sta volando, Fano, Montegiorgio e Castelfidardo cercano invece punti pesanti per provare a dribblare la sempre pericolosa zona playout. E' una domenica importante per le squadre marchigiane con il calendario che offre sfide di grande interesse (su tutti il derby tra Recanatese e Fano) sia per le zone alte della classifica sia per quel che riguarda la zona salvezza con il Montegiorgio che si gioca tanto contro il Matese.

COSi' OGGI (ore 15)

Alto Casertano - Vastese

Pineto - Castelfidardo

Fiuggi - Porto d'Ascoli

Montegiorgio - Matese

Nereto - Castelnuovo Vomano

Recanatese - Fano

Samb - Notaresco

Trastevere - Vastogirardi

Tolentino - Chieti

Classifica:

Recanatese 58, Tolentino 53, Trastevere 51, Fiuggi 47, Vastese, Notaresco, Porto d'Ascoli 43, Samb, Chieti 42, Pineto 41, Matese, Vastogirardi 39, Fano 38, Montegiorgio 37, Castelfidardo 34, Nereto 12, Alto Casertano 7.

Vastogirardi tre partite in meno, Recanatese, Pineto e Montegiorgio una partita in menol.

