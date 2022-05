La Recanatese vince anche a Vastogirardi ed è a un punto dalla C

VASTOGIRARDI - Un gol di Sbaffo dopo appena due minuti di gioco e uno di Giampaolo a 9 dalla fine hanno sigillato il 2-0 con cui la Recanatese si è imposta a Vastogirardi nel recupero del campionato di Serie D. Ora, a quattro giornate dalla fine, i giallorossi hanno 10 punti di vantaggio su Trastevere e Tolentino, e quindi basterà vincere domenica sul campo del Matese, per festeggiare la storica promozione in Serie C. Addirittura la Recanatese potrebbe festeggiare anche in caso di pareggio, o addirittura di sconfitta, se le avversarie a distanza non riusciranno a fare meglio. La Recanatese si prepara dunque ad approdare in Serie C per la prima volta nella sua storia e in città si stanno già preparando i festeggiamenti.

