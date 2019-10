Anche il Porto Sant'Elpidio fa piangere una Jesina sfortunata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Pronostico rispettato nell'anticipo del campionato di serie D che vedeva di fronte il Porto Sant'Elpidio, una neopromossa con le idee molto chiare, e la Jesina, che sta vivendo un avvio di campionato davvero difficile e che ha già cambiato allenatore. I biancoazzurri di mister Mengo si sono infatti imposti, con il risultato di 1-0, anche se hanno dovuto aspettare il 35' della ripresa per aver ragione della difesa leoncella. a 10' dalla fine è stato Maio a siglare la rete decisiva che lascia la Jesina all'ultimo posto solitario in classifica, con soli 2 punti, mentre il Porto Sant'Elpidio sale addirittura al terza posto, con 16 punti, in attesa però che si giochino le altre partite di domani, valide per la nona giornata.