Turno infrasettimanale: a Recanati si fa male l'arbitro, partita sospesa

ANCONA E' stato disputato in giornata infrasettimanale il diciannovesimo turno del campionato di Serie D. Nel girone F è andata delusa l'attesa per il derbyssimo tra la Recanatese, fresca orfana di Pera, e il Tolentino. La partita infatti è stata sospesa per un infortunio dell'arbitro mentre la Recanatese era in vantaggio per 1-0. Buono il punto raccolto in trasferta dal Castelfidardo ad Aprilia (1-1). ancora sconfitto il Porto Sant'Elpidio

Questi i risultati:

Agnonese-Campobasso 2-5

Aprilia-Castelfidardo 1-1

Pineto Calcio-Castelnuovo Vomano rinviata

Fiuggi-Matese 0-1

Giulianova-Vastese 1-1

Montegiorgio-Cynthialbalonga 0-0

Porto Sant'Elpidio-Vastogirardi 0-3

Recanatese-US Tolentino sospesa

Rieti-Notaresco 2-3

Classifica: Campobasso 39, Notaresco 35, Castelnuovo Vomano 34, Vastogirardi 30, Cynthialbalonga 29, Castelfidardo 29, Vastese 26, Rieti 26, Recanatese 22, Aprilia 22, Tolentino 21, Montegiorgio 21, Matese 20, Fiuggi 19, Pineto Calcio 17, Giulianova 10, Porto Sant'Elpidio 3, Agnonese 3



