Cornacchini allenerà il Forlì, raggiunge in Romagna il dg Andreatini

FORLI' - Giovanni Cornacchini allenerà il Forlì in Serie D. il tecnico fanese scende quindi di categoria dopo i successi con il Bari e la buona esperienza con la Fermana. L'esperto allenatore raggiunge in Romagna il dg Giovanni Andreatini, che aveva inopinatamente lasciato il sodalizio gialloblù nei giorni scorsi per tornare nella sua zona di provenienza. Sembra comunque fuor di dubbio che il Forlì ha intenzione di allestire una squadra di grande valore, per provare a tornare nel calcio professionistico.

