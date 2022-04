Il Fano vince e vede la salvezza, Samb ko in Abruzzo, Tolentino secondo

ANCONA - Turno infrasettimanale per il campionato di calcio di Serie D. La Recanatese ha pareggiato a reti bianche a Vasto facendo così un altro passo avanti verso la storica promozione in Serie C, visto anche che il Trastevere è stato sconfitto a Fano. E la bella notizia per le squadre marchigiane riguarda proprio i granata, che ncon questi tra punti escono per la prima volta dalla zona playout. Grande exploit anche del Tolentino, vittorioso in trassdfeta a Notaresco ed ora secondo in classifdica. Bene anche il Montegiorgio, il Porto d'Ascoli e il Castelfidardo, tutte vittoriose in partite delicate in particolare per Montegiorgio e Castelfidardo. Detto del pareggio della Recanatese, l'unica dolente nota in campo marchigiano riguarda la Samb. Sconfitta a Castelnuovo Vomano. I rossoblù perdono l'occasione di avvicinarsi alla zona playoff, ma grazie alle sconfitte delle dirette avversarie e al fatto che la squadra di Alfonsi e Visi ha una partita in meno, l'aggancio ale zone nobili è ancora a portata di mano.

I risultati: AJ Fano-Trastevere Calcio 1-0, Castelfidardo-Alto Casertano 4-0, Castelnuovo Vomano-Samb 2-1, Chieti-Montegiorgio, 0-1, Porto D'Ascoli-Nereto 3-1, Notaresco-Tolentino 1-2, Vastese-Recanatese 0-0, Vastogirardi-Fiuggi 3-1, Matese-Pineto 0-0

Classifica: Recanatese 58, Tolentino 53, Trastevere Calcio 51, Fiuggi 47, Vastese 43, Notaresco 43, Chieti 42, Porto D'Ascoli 42, Pineto 40, Matese 39, Vastogirardi 39, Samb 39, Fano 38, Castelnuovo Vomano 38, Montegiorgio 37, Castelfidardo 34, Nereto 12, Alto Casertano 7



© RIPRODUZIONE RISERVATA