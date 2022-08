Fano e Porto d'Ascoli avanzano in Coppa, la Vigor Senigallia inizia perdendo

ANCONA - Prime partite ufficiali per le squadre marchigiane di Serie D, alcune delle quali sono scese in campo nel turno preliminare della Coppa Italia. A Fano, nel primo derby ufficiale della stagione, l'Alma Juventus Fano ha battuto 1-0 la neopromossa Vigor Senigallia di fronte a circa 600 spettatori, con un gol di Padovani al 40' del primo tempo. Il Porto d'Ascoli invece ha battuto l'Avezzano in rimonta, con il risultato di 2-1. Alma Fano e Porto d'Ascoli dunque passano al turno uccessivo, dove entrreranno in lizza anche le altre squadre marchigiane dlla categoria, la Samb, il Montegiorgio e il Tolentino. Il campèionato di Serie D invece comincerà il proissimo 4 settembre, con un solo derby alla prima giornata, quello tra Montegiorgio e Samb.