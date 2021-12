Un'altra delusione per la Samb, in Coppa Italia la Recanatese agli ottavi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - La Recanatese, battendo per 2-1 la Samb nella partita ad eliminazione diretta giocata al Riviera delle Palme, si è qualificata per gli ottavi di finale della Coppa Italia di serie D, dove affronterà i toscani dello Scandicci. La squadra allenata da mister Pagliari, che anche in campionato lotta per il primo posto, è passata in vantaggio per prima , con un gol segnato da Giampaolo al 40' del primo tempo. La Samb ha pareggiato con Di Domenicantonio al 12' della ripresa, poi i rossoblù hanno dovuto giocare gli ultimi 20' in dieci uomini a causa di un'espulsione e solo a 4' dal termine la Recaantese è di nuovo passata in vantaggio con Stacchiotti. Un'iniezione di ulteriore fiducia per la squadra giallorossa, mentre per i rossoblù si tratta di un ennesimo colpo inferto al morale della squadra, che anche in campionato staziona nelle posizioni di coda. Va ricordato che la Samb ha dovuto allestire l'organico in fretta e furia, a campionato praticamente già cominciato, con ovvi problemi di scelta dei giocatori e grandi difficoltà nelle praparazione atletica. A questo punto è fortemente in bilico la posizione di mister Antonioli, che a sua volta aveva sostituito Donati, esonerato dopo poche giornate. Ma più che a cambiare vorticosamente giocatori, allenatori e direttori sportivi, forse i dirigenti della Samb dovrebbero pensare a costruire con pazienza un gruppo solido, senza per forza voler ottenere risultati immediati a tutti i costi, cosa pressochè impossibile in queste condizioni

Ultimo aggiornamento: 18:13

